USA Elezioni: slitta il verdetto, testa a testa Trump-Biden, decisivi 4 Stati

Elezioni: slitta il verdetto, testa a testa Trump-Biden, decisivi 4 Stati.

L'Election Night americana si chiude senza un vincitore, in attesa che in alcuni Stati chiave siano contate le schede arrivate per posta. Biden invita ad essere pazienti e chiede di contare ogni voto. Ma Trump non ci sta e passa all'attacco, puntando il dito contro gli Stati dove continuerà lo scrutinio: 'Stanno tentando di rubarci le elezioni, è una frode'. E minaccia di rivolgersi alla Corte Suprema, dove 6 giudici su 9 sono di nomina repubblicana. Lo staff di Biden giudica 'scandalose e senza precedenti' le parole del presidente: 'I nostri legali sono pronti a contrastarle. Michigan, Wisconsin, Nevada e Pennsylvania gli Stati in cui il risultato è ancora incerto e si stanno contando le schede arrivate per posta.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: