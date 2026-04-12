VOTO Elezioni Ungheria e monitoraggio Osce Pa, Giovagnoli: "Tutto ha funzionato a dovere" La competizione elettorale tra i due contendenti di Fidesz e Tisza è molto molto accesa"

Ungheria al voto. I cittadini hanno scelto tra la riconferma a Viktor Orban o Peter Magyar, esattamente 23 anni dopo il sì all'Unione europea. Un'elezione considerata storica anche per il futuro delle relazioni tra Budapest e Bruxelles. Si registra un'affluenza record: alle 17 con il 74% si era già superato il totale del 2022. Alle 18:30 l'affluenza era oltre il 77%, battendo il record del 2002.

Per Orban sarebbe il quarto mandato consecutivo, il quinto complessivo. L'ultimo sondaggio pre-voto dava Magyar in vantaggio al 55% e Orban al 38%.

A monitorare il voto una delegazione di oltre 100 osservatori internazionali, parte di una missione organizzata da Osce Pa e Consiglio d'Europa. Presente anche San Marino con i due consiglieri Michele Muratori e Gerardo Giovagnoli.

"La notizia è che già alle 5 l'affluenza era arrivata quasi al 75% - commenta Giovagnoli -. Questo denota l'importanza delle elezioni e il fatto che probabilmente la competizione elettorale tra i due contendenti di Fidesz e Tisza è molto molto accesa. Per quello che abbiamo potuto notare nel monitoraggio che abbiamo fatto, tutto ha funzionato a dovere, sia nelle zone rurali che in quelle urbane e dove ci sono minoranze".

Nel video l'intervista a Gerardo Giovagnoli, osservatore Osce Pa





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