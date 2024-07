Elezioni Usa: boom di donazioni per Harris

Altro boom di donazioni per Kamala Harris: in 24 ore, dopo il ritiro di Joe Biden dalla corsa per la Casa Bianca, sono stati raccolti 81 milioni di dollari per la campagna della vicepresidente. L'importo si riferisce solo alle donazioni effettuate da piccoli donatori.

Future Forward, infatti, il super Pac di punta nato per appoggiare la campagna Biden-Harris, ha ricevuto impegni per 150 milioni di dollari da parte dei principali donatori democratici nelle 24 ore dopo che il presidente ha annunciato il ritiro dalla corsa.