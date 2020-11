Elezioni Usa: centinaia gli arresti manifestanti pro Trump

Sono centinaia gli arresti negli Usa per i disordini scoppiati durante le manifestazioni post elettorali. L'Osce accusa il presidente Trump di "palese abuso di potere" e dichiara di non aver riscontrato "alcuna irregolarità" nelle procedure elettorali.





Intanto i supporter del Tycoon protestano armati in Arizona al grido di 'stop al furto' di voti. Decine di arresti a New York e mentre è ancora in corso il conteggio dei voti, altri disordini sono segnalati a Portland, nell'Oregon, a Denver e Minneapolis. Joe Biden è a un passo dal raggiungere la soglia dei 270 grandi elettori necessari per andare alla Casa Bianca.