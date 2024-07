Elezioni USA: Cnn riferisce di convergenze Dem su Kamala Harris, in caso di ritiro di Biden

L'ultimo ad unirsi alla pattuglia di chi invoca un passo indietro di Biden è stato il senatore Sherrod Brown. Di fatto non si può più parlare di fronda; nella bolla Dem infatti non vi è nulla di più mainstream, ormai. E' sulla strategia del “dopo”, piuttosto, che vi è dibattito. La Cnn parla oggi di una convergenza sull'ipotesi più ovvia, quella di Kamala Harris; si ritiene infatti possa condurre in modo più vigoroso la campagna, quantomeno per motivi anagrafici. L'assunto è ovviamente che il ritiro del Presidente – attualmente confinato causa Covid nel Delaware - sia questione di giorni, se non di ore. Tetragono, però, Biden, nel ribadire la propria intenzione di non mollare; guarderebbe infatti a tappe elettorali in Texas e Georgia. Quanto a Trump quasi non nomina più il suo rivale, tanto è lanciato.

Ed è come se a livello internazionale già ci si stesse preparando ad un cambio della guardia; anche a costo di sgrammaticature istituzionali. Come la telefonata fra il tycoon e Zelensky, nella quale i due si sarebbero addirittura accordati per un faccia a faccia per discutere di come porre fine al conflitto russo-ucraino. Tramite un portavoce la leadership di Kiev ha tenuto a far sapere come nel corso del colloquio il miliardario newyorkese avesse definito una “fake news” l'ipotesi che una propria vittoria possa essere vantaggiosa per Mosca.

Sarebbe del resto stata impensabile una dichiarazione in senso contrario. Eloquenti, però, le prese di posizione del neo-nominato vice J.D. Vance, notoriamente contrario agli stanziamenti per l'Ucraina. Sulla stessa linea alcuni dei delegati alla convention di Milwaukee. Probabile l'inquietudine fra i decisori ucraini; vista anche la situazione sul campo: con l'iniziativa in mano ai russi, decisi a prolungare a tempo indefinito la guerra di logoramento che ha come epicentro il Donbass.