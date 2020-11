Elezioni Usa: match ball per Biden in Pennsylvania Il democratico in vantaggio anche Georgia, Nevada e Arizona. Trump non molla e spera nella Corte Suprema dove potrebbero arrivare in ultima istanza i ricorsi

Elezioni Usa: match ball per Biden in Pennsylvania.

Alle 3 di notte, ora italiana, Joe Biden, è tornato a parlare all'America, forte dei numeri a suo favore nel conteggio dei voti, ancora in corso in cinque stati chiave. Finora ha ottenuto 253 grandi elettori e con i 20 della Pennsylvania – dove ha oltre 30mila voti di vantaggio e lo spoglio è al 95% - ha il match ball per superare i 270 necessari. Ma è avanti anche in Georgia, Nevada e Arizona e gli basterebbe vincere in due dei tre Stati per chiudere la partita che tuttavia è ancora “too close to call” perché il vantaggio è inferiore al numero di schede che devono ancora essere scrutinate. I democratici intanto festeggiano già la vittoria e la speaker della Camera Nancy Pelosi ha definito Biden Presidente eletto ma Trump non ha alcuna intenzione di mollare, forte del grande sostegno popolare e soprattutto della maggioranza repubblicana alla Corte Suprema, dove potrebbero arrivare in ultima istanza i ricorsi legali che ha presentato.

Viktoria Polishchuk



