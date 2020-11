Elezioni Usa: nuova giornata di incontri per la Delegazione Osce, salgono attesa e tensione a Washington

Sempre più acceso lo scontro tra Donald Trump e Joe Biden in vista delle Presidenziali del 3 novembre. A Washington si trova in queste ore la Delegazione Consiliare all'Assemblea Parlamentare dell'OSCE, composta dai consiglieri Michele Muratori e Paolo Rondelli, per la missione di Monitoraggio Elettorale. Nel video, l'intervista a Rondelli per gli ultimi aggiornamenti sui lavori che coinvolgono la delegazione e sul clima che si respira.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: