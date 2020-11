Elezioni Usa: sfida all'ultimo voto, ma Biden vede la Casa Bianca

È una sfida fino all'ultimo istante quella tra Donald Trump e Joe Biden, con un testa a testa tra i due candidati alla guida della Casa Bianca. Continui gli aggiornamenti in arrivo: alle ore 20 sono 238 i voti elettorali per Biden contro i 214 di Trump; 270 è la quota da raggiungere. E non c'è un tempo certo per la proclamazione del vincitore, viste anche le schede in arrivo per posta. Nel frattempo, lo scontro è sempre più acceso. In base a quanto emerso finora, sarà un numero limitato di Stati a portare a una vittoria piuttosto che un'altra. Tra questi, Pennsylvania, Michigan, Georgia e Nevada.





Nelle ultime ore il sorpasso di Biden proprio in Michigan. Dopo il conto delle schede, si attende l'ufficializzazione del vincitore in Wisconsin, anche se i media parlano di un vantaggio del candidato democratico. Trump si dice sorpreso dell'andamento e torna a parlare di brogli e di suoi vantaggi in molti Stati chiave poi "magicamente scomparsi". Dall'altra parte, lo staff di Biden si mostra fiducioso sul fatto che sarà lui il prossimo Presidente Usa.