Elezioni USA, Trump è il 47° presidente

Donald Trump ha superato la soglia dei 270 grandi elettori necessari per essere eletti alla Casa Bianca. Attualmente sono 277, con i dieci grandi elettori ottenuti con la vittoria nello stato del Wisconsin

Trump è salito sul palco al convention center di Palm Beach poco dopo le 8.30 italiane con la famiglia al completo. Dal pubblico si alza il coro 'Usa Usa'. "Questa è una magnifica vittoria che ci consentirà di rendere l'America di nuovo grande. Questo è un movimento mai visto prima, questo è il più grande movimento della storia". "Sistemeremo tutto", ha aggiunto, citando come prima cosa il confine.

"Abbiamo fatto la storia per un motivo stasera, e il motivo è semplicemente che abbiamo superato ostacoli che nessuno pensava possibili, ed è ora chiaro che abbiamo realizzato la cosa politica più incredibile", ha detto. "Non inizierò guerre ma le fermerò".



I repubblicani vincono anche il controllo del Senato e Trump è proiettato a vincere anche il voto popolare, cosa che per un candidato presidenziale repubblicano non succedeva dal 2004, con George W. Bush. Al momento il tycoon ha il 51% dei voti (68.754.633), contro il 47% di Kamala Harris (63.656.587), secondo il Guardian.

“L'America è una nazione di costruttori. Presto sarete liberi di costruire". Così il ceo di Tesla e Space X e sostenitore di Donald Trump, Elon Musk, in un post su 'X'.

E intanto arrivano le congratulazioni all'elezione da parte dei leader di tutto il mondo. Su X la premier Giorgia Meloni si congratula con il tycoon: "A nome mio e del Governo italiano, le più sincere congratulazioni al Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump. Italia e Stati Uniti sono Nazioni "sorelle", legate da un'alleanza incrollabile, valori comuni e una storica amicizia. È un legame strategico, che sono certa ora rafforzeremo ancora di più. Buon lavoro Presidente".

"L'Ue e gli Stati Uniti sono più che semplici alleati: siamo legati da un vero partenariato tra i nostri popoli, che unisce 800 milioni di cittadini. - scrive la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen su X - Allora lavoriamo insieme a un'agenda transatlantica forte".



"Vince chi vive di amore per il proprio Paese e non di odio verso gli stranieri" scrive la portavoce del ministero degli esteri russo. Zelensky, si congratula per l'"impressionante" vittoria.

Il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, si è congratulato con Trump per il "più grande ritorno della storia". La vittoria di Trump segna "una forte ripresa della grande alleanza" con Israele, afferma il premier israeliano.

"Mi sono appena congratulato con Donald Trump per la sua elezione a Presidente degli Stati Uniti. La sua leadership sarà ancora una volta fondamentale per mantenere forte la nostra Alleanza. Non vedo l'ora di lavorare di nuovo con lui per promuovere la pace attraverso la forza della Nato". Lo scrive su X il segretario generale della Nato Mark Rutte.