Elisabetta II: due minuti di silenzio chiudono il funerale

La benedizione dell'assemblea da parte del reverendo David Hoyle ha chiuso il solenne rito religioso del funerale di Stato della regina Elisabetta nell'abbazia di Westminster. È seguito uno squillo di trombe, quindi due minuti di silenzio in memoria della sovrana osservati nella chiesa, a Londra e in tutto il Regno e il canto dell'inno nazionale britannico: nella versione riveduta e corretta di God Save the King, in onore del nuovo re Carlo III.



Era partito dalla camera ardente della Westminster Hall il corteo funebre per accompagnare il feretro della regina Elisabetta su un affusto di cannone di epoca vittoriana all'abbazia di Westminster in cui si è tenuta la liturgia solenne coi leader e dignitari arrivati da tutto il mondo. Re Carlo e gli altri Windsor, Anna, Edoardo e Andrea, seguiti da William e Harry, dopo aver lasciato in auto Buckingham Palace, sono partiti a piedi al rintocco delle campane da Westminster Hall per seguire il feretro. I principini George e Charlotte, a differenza di quanto anticipato dai media, eranogià in chiesa con regina e le principesse consorti.

Poi, su un carro funebre, il feretro parte per Windsor e l'arrivo è previsto per le 15.00. Al servizio di commiato alla St George's Chapel, alle 16, prenderanno parte 800 persone, mentre alla cerimonia di sepoltura alle 19.30 assisteranno solo i membri della famiglia reale. La regina riposerà a fianco dell'amato consorte, il principe Filippo, scomparso nell'aprile del 2021.