Emergenza Covid, Andorra: dal Governo 416 milioni contro la crisi.

La situazione nei Piccoli Stati, con un focus su Andorra: con 673 casi e 33 morti (ultimo aggiornamento ore 19.00), si pone tra i paesi con il più alto numero di contagi in rapporto alla densità di popolazione. E anche Andorra guarda alle misure per alleviare gli effetti dell'emergenza sul tessuto sociale ed economico. Dal governo previsto lo stanziamento di 416 milioni di euro, una cifra pari all'intero bilancio 2020: “Siamo stati in grado di sbloccare quasi il 100% del budget a sostegno della nostra economia”, con aiuti e misure indirizzate, in parallelo, alle imprese, ai lavoratori e ai privati – ha dichiarato il Ministro alle Finanze, Eric Jover - sottolineando lo sforzo del Governo per ridurre al minimo l'impatto della crisi.









