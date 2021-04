Emirati Arabi: 93% di ospedalizzazioni in meno grazie al vaccino cinese

La corrispondenza di Elisabetta Norzi

Il 93% in meno di ricoveri in ospedale, il 95% in meno di ammissioni nelle terapie intensive e nessun decesso tra chi ha ricevuto le due dosi. Il vaccino cinese Sinopharm, il più somministrato qui negli Emirati Arabi, sta funzionando, secondo i dati rilasciati nei giorni scorsi dall'Abu Dhabi Public Health Center. E' stata rilevata una diminuzione significativa del tasso di nuove infezioni, dai 4000 al giorno di gennaio a meno di 2000 in questo mese di aprile, e chi si è comunque ammalato, ha sviluppato sintomi lievi.







Niente immunità garantita, dunque, ma il vaccino assolve il suo compito principale: evitare di prendere la malattia in forma grave ed impedire il sovraccarico del sistema sanitario. In questi giorni anche Abu Dhabi ha cominciato a somministrare il vaccino Pfizer, finora disponibile solo a Dubai, e si sta discutendo, non senza polemiche, se imporre alcune restrizioni di movimento ai cittadini che non si vogliono vaccinare nonostante siano idonei a farlo. Finora sono state somministrate oltre 10 milioni di dosi, con oltre 3,8 milioni di residenti completamente vaccinati su poco meno di 10 milioni di abitanti. Se il ritmo prosegue sostenuto come ora, ha sottolineato il Ministro della Salute, a breve si otterrà l'immunità di gregge.



