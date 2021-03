ESTERI Emirati Arabi: con il 50% della popolazione vaccinata, si guarda al futuro La corrispondenza settimanale di Elisabetta Norzi

Il 50% della popolazione degli Emirati Arabi è stata vaccinata, con due settimane di anticipo rispetto alla tabella di marcia prevista dal Governo. Oltre 7 milioni le dosi somministrate con i quattro vaccini attualmente disponibili nel Paese, Sinopharm, Pfizer, AstraZeneca e Sputnik V. E con il tasso di positivi sui tamponi sceso sotto l'1%, le ospedalizzazioni dimezzate e i casi gravi drasticamente calati, si pensa di nuovo al futuro.

Lo Sceicco di Dubai ha presentato nei giorni scorsi il nuovo piano urbanistico della città, Dubai 2040, con l'obiettivo di farla diventare il luogo "più vivibile al mondo" come si legge sulle insegne luminose e sui cartelloni pubblicitari comparsi un po' ovunque nelle strade. L'idea di fondo è quella di una città sostenibile, sia dal punto di vista ambientale sia per qualità delle vita, secondo quanto annunciato, che continui quindi ad attrarre turisti ed investimenti. Sebbene la popolazione sia aumentata dell'1,63% nel 2020, il tasso di crescita è rallentato a causa della pandemia, che ha costretto molti stranieri, senza più lavoro, a lasciare la città. E se ora Dubai conta 3,4 milioni di abitanti, l'obiettivo è di arrivare a 5,8 milioni nel 2040.

Cinque le zone che verranno sviluppate, dalla città vecchia al nuovo quartiere che sorgerà dal sito di Expo: con il 25% di spazi in più destinati a strutture educative e sanitarie; hotel e attrazioni turistiche (che verranno ampliate del 134%); nuove aree per attività commerciali ed economiche; spiagge pubbliche e verde, che coprirà il 60% dell'intero emirato. La struttura di Dubai, che si estende per 60 chilometri tra il mare e il deserto, continuerà ad essere quella di sempre, tante città nella città per garantire agli abitanti di ogni quartiere i servizi necessari: scuola, centri medici, negozi, parchi, tutto a portata di mano.

Il 6 di aprile si apriranno invece le celebrazioni per il Giubileo d'Oro degli Emirati Arabi, che festeggiano nel 2021 i 50 anni dalla loro fondazione. Oltre ad avere annunciato un piano di sviluppo per i prossimi 50 anni, il presidente Khalifa Bin Zayed ha ringraziato i cittadini stranieri, oltre l'80% degli abitanti del Paese, per il loro contributo ad avere costruito, letteralmente, gli Emirati. E se la Banca centrale emiratina ha stimato una contrazione complessiva dell’economia del 5,8% nel 2020, prevede una crescita del 2,5 per questo 2021.

Elisabetta Norzi

