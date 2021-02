ESTERI Emirati Arabi: prime due grandi fiere in presenza in attesa di Expo

A un anno dal primo caso di Covid-19 negli Emirati Arabi, Dubai ed Abu Dhabi hanno ospitato questa settimana, di nuovo in presenza, due delle più importanti fiere del Medio Oriente: Gulfood, dedicata al settore alimentare, e Idex, alla difesa e alla sicurezza.

Tra qualche timore e lo stupore nel vedere le zone fieristiche riprendere finalmente vita - il Word Trade Center di Dubai, dove si svolgono tutte le maggiori esposizioni, lo scorso anno era stato riconvertito in ospedale per pazienti Covid -, il Governo ha dichiarato che il Paese è pronto ad ospitare Expo in sicurezza, il prossimo primo ottobre.

E proprio in questi giorni si è riunito per la prima volta il neo nato Comitato di pianificazione cinquantennale, per mettere a punto, in questo 2021 durante il quale si celebrano i 50 anni dell'Unione dei sette Emirati, le strategie del Paese per i 50 anni a venire. Sei le aree principali sulle quali si concentreranno altrettanti gruppi di lavoro: salute, istruzione, economia, sicurezza, infrastrutture e sostenibilità. “Negli ultimi 50 anni siamo partiti dal deserto della nostra terra e siamo arrivati fino al deserto di Marte – ha commentato lo Sceicco di Dubai a conclusione della riunione del Comitato, riferendosi alla riuscita della recente missione emiratina sul pianeta rosso -. I nostri sogni saranno ancora più grandi per i prossimi 50 anni", ha aggiunto.

Intanto i nuovi contagi stanno finalmente rallentando dopo l'impennata di Natale, il tasso di positivi sui tamponi, che continuano ad essere tra i 150.000 e i 190.000 al giorno, è di nuovo sceso introno all'1,5%, e si cominciano probabilmente a vedere anche i primi effetti della grande campagna di vaccinazione che sta portando avanti il Paese, secondo dopo Israele per quantità di dosi per abitanti: dal 9 dicembre sono state somministrate quasi 6 milioni di dosi, su una popolazione di circa 9 milioni e mezzo di persone. E in quella che viene definita la “diplomazia dei vaccini”, prosegue la distribuzione delle fiale nel mondo dall'hub logistico di Dubai: la compagni aerea Emirates ha già consegnato milioni di dosi in America Latina, Sud Africa ed Egitto, mentre questa settimana ne sono state distribuite 20 mila, del vaccino russo Spuntik V, donate da Abu Dhabi, nella Striscia di Gaza, dove sono iniziate le somministrazioni al personale sanitario in prima linea.

