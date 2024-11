Entrata in vigore la tregua in Libano

Netanyahu annuncia la tregua in Libano, che è entrata in vigore alle 3 ora italiana. 'Quanto durerà dipende da cosa succederà sul terreno: se Hezbollah si riarmerà, noi attaccheremo. In accordo con gli Stati Uniti, manteniamo una completa libertà militare', ha detto Netanyahu dopo una giornata di intensi bombardamenti su Beirut.

Poi l'intervento di Biden: 'Nei prossimi giorni un nuovo piano di tregua a Gaza con Turchia, Egitto, Qatar, Israele e altri Paesi, la popolazione civile sta vivendo un inferno. L'unica via verso il cessate il fuoco è la liberazione degli ostaggi'.

Intanto, il G7 Esteri di Fiuggi si chiude con una posizione comune sul mandato d'arresto della Cpi per Netanyahu e Gallant: 'Non può esserci equivalenza tra Hamas e Israele', ma i Grandi si impegnano a 'rispettare gli obblighi internazionali'.