Escalation in Medio Oriente e in Ucraina: Trump chiede la resa dell’Iran, mercati in allarme.

Donald Trump chiude a qualsiasi negoziato con l’Iran e annuncia di voler ottenere “la resa incondizionata” di Teheran. Intanto sulla capitale iraniana si registrano raid e attacchi, mentre droni iraniani hanno colpito Bahrein, Kuwait e Iraq. Esplosioni sono state segnalate nella notte anche a Dubai. L’Iran avverte che i Paesi europei diventerebbero “obiettivi legittimi” qualora si unissero all’aggressione.

Secondo il Washington Post, la Russia starebbe fornendo informazioni d’intelligence a Teheran per aiutarla a colpire le forze statunitensi. La Reuters riferisce inoltre che il Pentagono ritiene Washington responsabile dell’attacco alla scuola iraniana in cui sono morte 150 bambine.

Nella notte è scattata l’allerta antiaerea su tutta l’Ucraina. Raid russi hanno colpito Kiev, Odessa e Kharkiv: in quest’ultima città si contano almeno quattro morti e dodici feriti. Un’altra vittima è stata registrata nella regione di Dnipropetrovsk.

Sul fronte economico arriva l’allarme del Qatar sull’export di energia. Doha avverte che la guerra potrebbe costringere i Paesi del Golfo a interrompere a breve le forniture, con il rischio di far salire il prezzo del petrolio fino a 150 dollari al barile e provocare un crollo delle economie mondiali. Il traffico navale nello stretto di Hormuz risulta quasi azzerato. Intanto il greggio supera i 90 dollari al barile e il gas i 53 euro, mentre i prezzi dei carburanti sono in aumento. Le borse europee hanno bruciato 918 miliardi di euro in una settimana.

Sul piano politico, i leader europei lavorano a una risposta comune. In una telefonata Giorgia Meloni, Keir Starmer, Friedrich Merz ed Emmanuel Macron hanno condannato “i gravi attacchi dall’Iran” e rilanciato la necessità di un “coordinamento militare”, anche in relazione al Libano. Nel frattempo la fregata missilistica Martinengo è partita da Taranto in direzione di Cipro.

