ESTERI Escalation Usa-Iran: gas ai massimi da marzo

Ancora tensioni, ancora rialzi sui mercati energetici. Washington lancia la nona ondata consecutiva di raid contro obiettivi iraniani. Secondo il Comando Centrale americano, le operazioni puntano a ridurre la capacità di Teheran di minacciare la navigazione nello Stretto di Hormuz, passaggio strategico per il commercio mondiale di petrolio e gas.

Sale intanto a tre il bilancio dei militari statunitensi uccisi negli ultimi scontri. In Iraq un soldato è morto e un altro è rimasto ferito durante la detonazione controllata di un ordigno inesploso riconducibile a un drone iraniano. Teheran denuncia nuovi bombardamenti su un impianto nucleare in costruzione nell'ovest del Paese e sulla strategica isola di Qeshm, mentre rivendica nuovi attacchi contro infrastrutture in Kuwait: colpite per la seconda volta una centrale elettrica e un impianto di desalinizzazione.

Sul fronte diplomatico prende forma l'ipotesi di una coalizione sunnita guidata dalla Turchia insieme ad Arabia Saudita, Egitto e Pakistan, con l'obiettivo di ridisegnare gli equilibri regionali. Israele, intanto, si prepara a ricevere ulteriori aerei cisterna statunitensi e avverte che reagirà "con tutta la forza" a eventuali attacchi diretti dell'Iran.

Una crisi che si riflette anche sull'economia: il prezzo del gas europeo torna ai massimi dallo scorso marzo, mentre continuano a salire i carburanti, con la benzina in autostrada ormai sopra ai due euro al litro.

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