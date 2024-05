MEDIORIENTE Esercito Israele chiede a popolazione Rafah di cominciare a spostarsi Unicef: rischi catastrofici per i 600.000 bambini

Esercito Israele chiede a popolazione Rafah di cominciare a spostarsi.

L'esercito israeliano lancia su Rafah volantini che invitano la popolazione civile - circa 100mila persone - a spostarsi verso le aree umanitarie in previsioni della possibile azione militare. Fuga dalle zone orientali della città. Hamas, per bocca dell'alto funzionario Sami Abu Zuhri, ritiene che questa azione prima di un'offensiva prevista è una "pericolosa escalation che avrà conseguenze". Gli Stati Uniti intanto riferiscono di aver bloccato un invio di armi ad Israele, ma "la politica di sostegno non cambia".

L'Unicef avverte che un assedio militare e un'incursione a Rafah comporterebbero rischi catastrofici per i 600.000 bambini che attualmente si rifugiano nell'enclave. Si stima che ora ci siano circa 1,2 milioni di persone a Rafah, la metà bambini, dove un tempo abitavano circa 250.000 persone.



[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: