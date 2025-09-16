GUERRA IN MEDIO ORIENTE Esercito israeliano dentro Gaza City, via il 40% degli abitanti. Onu: "È genocidio"

Israele lancia la sua offensiva di terra su Gaza City, con i carri armati entrati nella città dopo una notte di bombardamenti, colpi d’artiglieria, droni e raid aerei. “È una fase cruciale” per il premier Netanyahu. L’Idf stima che il 40% degli abitanti abbia già lasciato la città. Secondo fonti mediche locali, almeno 78 palestinesi sono stati uccisi dall'inizio dell'operazione, portando il bilancio complessivo dal 7 ottobre 2023 a quasi 65mila civili morti e oltre 165mila feriti.

L’Idf ha inoltre fatto esplodere blindati telecomandati carichi di esplosivo per distruggere tunnel e infrastrutture di Hamas, con detonazioni udite fino a Tel Aviv. Il ministro della Difesa Katz ribadisce che la caduta di Gaza City significherebbe la caduta di Hamas, mentre Netanyahu promette di colpire i leader dell’organizzazione “ovunque si trovino”.

Crescono le condanne internazionali: l’Onu parla apertamente di “genocidio” e attribuisce la responsabilità a Israele, mentre la Commissione europea domani presenterà un pacchetto di sanzioni che include la sospensione della parte commerciale dell’accordo di associazione Ue-Israele. In Italia il ministro della Difesa Crosetto avverte che “la lotta ad Hamas non si fa deportando palestinesi”. Il presidente Usa Trump mette in guardia Hamas, minacciando “grossi problemi” in caso di uso di scudi umani.



