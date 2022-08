GUERRA Esercito ucraino rallenta ma non ferma avanzata russa

Continuano intensi i combattimenti nell'est dell'Ucraina fra le forze di Kiev e quelle russe, ma non si registrano sostanziali modifiche alla linea del fronte. Gli scontri, accompagnati da bombardamenti di artiglieria e razzi, investono in particolare il territorio del Donbass. Nella regione di Kramatorsk i russi hanno anche effettuato attacchi aerei vicino a Spirny e i combattimenti continuano nell'area di Ivano-Daryivka. Nuovi bombardamenti sono segnalati nelle regioni di Zaporizhzhia e di Kharkiv. Un'analisi del New York Times evidenzia che le forze ucraine sono riuscite a rallentare l'avanzata russa nell'est e nel sud del Paese, ma non a fermarla.

