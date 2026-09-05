Esplosioni in una caserma in Bolivia, almeno 2 morti e 81 feriti

Due esplosioni in una caserma militare nell'ovest della Bolivia hanno provocato venerdì almeno due morti e 81 feriti, di cui due in gravi condizioni: è quanto riferito dalle autorità. Nella struttura era immagazzinato materiale esplosivo. La tragedia si è verificata intorno alle 14:30 ora locale a Viacha, una città di circa 100.000 abitanti situata a una trentina di chilometri da La Paz. "Finora abbiamo la conferma di due persone decedute e di sette persone segnalate come disperse", ha dichiarato il ministro della Difesa Ernesto Justiniano durante una conferenza stampa.

Lo stesso Justiniano ha inoltre riferito di 81 feriti, due dei quali in gravi condizioni. Morti e dispersi erano militari in servizio presso la struttura, ha precisato il ministero in un comunicato. Intanto, i media locali hanno diffuso le prime immagini dell'accaduto filmate dagli abitanti della zona: nei video si vedono vetri infranti, detriti scagliati in aria e una densa colonna di fumo nero sopra la città. Le cause esatte delle esplosioni sono attualmente oggetto di indagini.







