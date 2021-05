Espropri a Gerusalemme Est: la miccia della crisi tra Israele e Hamas

Fulvio Scaglione, profondo conoscitore del Medio Oriente, già vicedirettore di Famiglia Cristiana, analizza il caso di Sheikh Jarrah, dove - ricorda - famiglie palestinesi stanno per perdere le case “di cui sono proprietarie dal 1956”. Una vicenda importante – afferma – “perché segnala quali sono in realtà le condizioni di vita quotidiana dei palestinesi”; che spingono molti “a simpatizzare per Hamas; che conduce una politica folle, esecrabile, di lotta armata contro Israele, che si scarica poi sui civili palestinesi innocenti”.

Scaglione pone l'accento su due leggi di cui si è dotata Israele - una del 1950, l'altra del 1970 – e parla delle cause intentate da coloni israeliani, che rivendicano diritti di proprietà risalenti ai tempi dell'Impero Ottomano; ribadendo come ottengano “quasi sempre ragione” dall'Alta Corte di Giustizia israeliana.