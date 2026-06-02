Esteri, stallo USA-Iran. Intanto bombardamenti sull'Ucraina, 18 morti

Una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è "inevitabile", ha affermato un alto ufficiale militare iraniano, mentre i colloqui tra Teheran e Washington per porre fine alle ostilità in Medio Oriente sembrano essere in fase di stallo.

"Gli Stati Uniti esigono la nostra totale capitolazione e la nazione iraniana non si arrenderà mai", ha dichiarato il comandante Mohammad Jafar Assadi, “Quindi aspettiamo e la guerra non ci spaventa".

Nodo centrale: il Libano, dove continuano i bombardamenti tra Israele e Hezbollah. Nella notte l'Idf afferma di aver intercettato almeno due proiettili provenienti dal Paese dei Cedri, rivendicati dalla milizia sciita.

A rendere ieri il clima infuocato erano state le parole di Netanyahu, che aveva annunciato un attacco imminente su Beirut dopo l'escalation dei giorni scorsi. Teheran aveva reagito sospendendo le trattative con gli Usa e minacciando di sigillare, oltre a Hormuz, anche Bab el-Mandeb. Indiscrezioni di stampa riferiscono di Trump furioso al telefono con Netanyahu: "Sei pazzo, senza di me saresti in prigione".

Un altro fronte caldo, l'Ucraina. È di almeno 13 morti, tra cui un bambino, il bilancio delle vittime dell'attacco russo nella notte, ancora si scava sotto le macerie, in particolare a Dnipro e a Kiev. Mosca "ha lanciato contro i nostri cittadini 656 droni e 73 missili di vari tipi" ha detto il presidente ucraino Zelensky, secondo cui "se l'Ucraina non sarà protetta dagli attacchi balistici e da altri missili, questi attacchi continueranno". Per Zelensky è "assolutamente necessario" l'aiuto degli Stati Uniti per la fornitura di missili.

La Russia ha risposto dicendo che gli attacchi della scorsa notte sono stati compiuti su obiettivi militari, come rappresaglia per un bombardamento ucraino di una decina di giorni fa su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata da Mosca, dove sarebbero rimaste uccise 21 persone e ferite 42.

Intanto, le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv, al confine con la Russia nel nord-est del Paese, segno dei timori di un'avanzata russa. "Data la situazione della sicurezza e gli attacchi sistematici del nemico, stiamo ampliando la zona di evacuazione obbligatoria", ha dichiarato il governatore regionale Oleg Synegubov su Telegram.









