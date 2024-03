GUERRA IN UCRAINA Eurocamera: Putin responsabile della morte di Navalny Annuncio arrivato dopo l'approvazione della risoluzione, passata con 506 voti a favore 9 contrari e 32 astenuti. Forze russe intanto tentano di sfondare a est e sud

Continua la pressione delle forze del Cremlino che tentano di sfondare il fronte ucraino a est e sud. Secondo Bloomberg i funzionari di Kiev sarebbero preoccupati per le avanzate russe che potrebbero avere uno slancio significativo entro l'estate. La premier estone Kaja Kallas dichiara che "tutte" le opzioni sono sul tavolo per di aiutare l'Ucraina sono percorribili, non escludendo quindi l'invio di truppe Nato.

Annuncio che allarma anche alla luce del discorso di Putin alla nazione in cui minaccia il possibile utilizzo di armi nucleari. "Il discorso di Putin va visto nel contesto delle elezioni russe per cui corre”, è la replica del portavoce del servizio di Azione Esterna dell'UE Peter Strano: “Putin continua a ingannare la sua nazione – aggiunge - e cerca di ingannare anche l'opinione pubblica internazionale”. Crescono intanto i timori per la possibile apertura di un nuovo fronte nel conflitto ucraino: le autorità dell'autoproclamata Repubblica della Transnistria, entità separatista filorussa sul territorio della Moldavia, portano avanti le richieste di aiuto a Mosca contro le “pressioni” di Chisinau.

Domani a Maryeno, nel sud-est della capitale russa, si terranno i funerali Alexi Navalny, a cui parteciperà anche l'incaricato d'affari dell'ambasciata d'Italia a Mosca Pietro Sferra Carini. L'Eurocamera, in una risoluzione approvata con 506 voti a favore 9 contrari e 32 astenuti, dichiara Putin responsabile penalmente della morte del dissidente russo. Gli eurodeputati chiedono all'Ue di salvare gli attivisti detenuti nelle prigioni russe con scambi di prigionieri. Fermato intanto Serghei Sokolov, direttore di Novaya Gazeta, dichiarato colpevole di reato amministrativo "per aver screditato le forze armate della Federazione Russa", condannato a una multa di 30.000 rubli, circa 300 euro.

