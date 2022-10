Europa, accordo al fotofinish nella notte sul gas

Accordo al fotofinish nella notte: l'Ue salva l'unità di fronte al nemico russo sul dossier dell'energia. "Si è concordato di lavorare su misure per contenere i prezzi mobilitando strumenti nazionali e comunitari", spiega Michel. "E' andata bene", commenta Draghi. L'olandese Rutte sottolinea che "è difficile" che il price cap sul gas sia pronto in due o tre settimane. Il lettone Kariņš dice che l'intesa finale "dipenderà dai ministri dell'energia", ma "se necessario" ci sarà un nuovo vertice. Orban avverte: se si vara il price cap e una piattaforma comune di acquisti l'Ungheria "ne è esentata". Oggi la seconda giornata del vertice di Bruxelles. Il prezzo del gas scivola sotto i 120 euro al megawattora ad Amsterdam.