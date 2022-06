STRASBURGO Europarlamento: stop alle auto benzina e diesel dal 2035, deroga per motor valley E.R.

La plenaria dell'Europarlamento ha avallato la proposta della Commissione Ue di terminare le vendite di auto nuove a benzina e diesel nel 2035 con 339 voti a favore, 249 contro e 24 astenuti. Sì all'emendamento bipartisan firmato da tutti gli eurodeputati italiani per prolungare la deroga alle regole Ue sugli standard di emissione di CO2 per salvaguardare la produzione di supercar nella motor valley dell'Emilia-Romagna. Sì quindi al prolungamento dal 2030 fino al 2036 della deroga per i piccoli produttori di auto e furgoni. Incrinando la 'maggioranza Ursula'.

