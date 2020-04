UNIONE EUROPEA “European recovery bond”: Il presidente del consiglio Conte scrive all'Europa

Lettera del premier Giuseppe Conte alla presidente della Commissione Ue, pubblicata da Repubblica, in cui rilancia l'idea degli “European recovery bond”. "La solidarietà europea – scrive - non si è avvertita e ora non c'è altro tempo da perdere. È il momento di mostrare più ambizione, unità e coraggio". E anche il vicepresidente della commissione europea Dombrovskis apre agli eurobond: "Abbiamo bisogno di una risposta coordinata ed efficace contro la crisi".

Ieri Ursula Von der Leyen aveva presentato un piano Marshall da 2.770 miliardi per l'Ue. Lanciato anche il fondo Sure da 100 miliardi per la cassa integrazione europea nei paesi Ue in difficoltà.



