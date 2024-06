Europee 2024: FdI primo partito in Italia. Affluenza sotto il 50%

Chiusi i seggi per le elezioni europee 2024, per circa 3.700 Comuni e per il rinnovo del Consiglio regionale del Piemonte. In Italia, l'affluenza definitiva si è attestata al 49,69%, per la prima volta sotto il 50%. Con quasi tutte le sezioni scrutinate, Fratelli d’Italia risulta primo partito al 28,84%, seguito dal Pd al 24,04%. Gli altri risultati: M5s al 9,91%, Forza Italia/Noi Moderati al 9,72%, Lega al 9,14%, e Verdi e Sinistra al 6,62%.

In Germania, boom dell'ultradestra Afd, mentre in Francia stravince la Le Pen, superando Macron di 16 punti: il presidente francese convoca a sorpresa le elezioni. Scholz, in Germania, dichiara di non volersi dimettere nonostante il disastro elettorale.

