ELEZIONI EUROPEE Europee: affluenza in calo al 49%

Europee: affluenza in calo al 49%.

Calo storico dell'affluenza alle elezioni europee, non arriva al 50% Alla chiusura dei seggi è del 49% l'affluenza alle urne per le Europee. Dunque, per la prima volta, per le Europee meno di un italiano su 2 è andato a votare. Ad eccezione del 2004, quando il dato definitivo fu del 71,7% e del 1999 con il 69,8%, l'affluenza per le europee ha visto un costante e progressivo vistoso calo. Nel 2014 votò, alla chiusura dei seggi, il 57,22% degli aventi diritto mentre nel 2019, quando si votò solo di domenica, alle urne andò il 54,5%.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: