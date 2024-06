EUROPEE Europee, primi exit poll: stravince il partito di Le Pen in Francia, crolla Macron In Italia seggi aperti fino alle 23.00

Europee, primi exit poll: stravince il partito di Le Pen in Francia, crolla Macron.

In base alla seconda proiezione di Europe Elects il centrodestra del Ppe si proietta a 186 seggi, il centrosinistra di S&D va a 136, i liberali di Renew a 89, i conservatori di Ecr 73, la destra di Id 67, Verdi/Ale 55, Sinistra a 34. L'attuale maggioranza Ursula potrebbe contare su 411 seggi.

In Germania secondo le prime proiezioni la Cdu è al 29,6%, Afd al 16,4%, l'Spd al 14%, i Verdi al 12%. In Austria per gli exit poll il partito di estrema destra Fpo ottiene il 27% dei voti, l'Ovp e l'Spo si contendono il secondo posto.

Stando agli exit poll a Cipro il Ppe - in testa con i cristiano democratici - prende due dei 6 seggi assegnati al Paese. Un seggio va a The Left e un altro ai Socialisti mentre gli ultimi due seggi restanti potrebbero essere distribuiti tra lo youtuber Fidias e alla destra nazionalista di Elam, arrivato quinto. Elam al momento è nel gruppo dei Non iscritti ma è in dirittura di arrivo il suo ingresso in Ecr.

Stando agli ultimi exit poll in Grecia diffusi dall'emittente Ert, i conservatori di Nea Dimokratia sono in testa con una percentuale tra il 27 e il 31%. Segue Syriza, tra il 13,8 e il 17,2%. I socialisti del Pasok sono terzi e si attesterebbero tra l'11,5 e il 14,5%.

In Bulgaria i primi exit poll diffusi dall'agenzia Gallup alla chiusura dei seggi delle legislative anticipate, svoltesi in abbinamento con le Europee, danno in testa con il 26,5% dei voti il partito conservatore Gerb, il cui leader Boyko Borissov ha governato il Paese nel passato per quasi dieci anni.

Stravince il partito di Le Pen in Francia, crolla Macron. Distacco di oltre 16 punti nei primi exit poll. Il partito di estrema destra Rassemblement National, con capolista Jordan Bardella, delfino di Marine Le Pen, ha totalizzato, secondo una media degli exit poll diffusi dai media, attorno al 32%. Oltre il doppio di Valérie Hayer, capolista dei macroniani di Renaissance, ferma al 15,2%. Buono il risultato di Raphael Glucksmann, con la lista Partito socialista-Place Publique, che arriva terzo con il 14%.

In Polonia la Coalizione civica (Ko) di Tusk è avanti al Diritto e Giustizia (PiS) nei primi exit poll delle elezioni europee: Popolari al 38%, Conservatori al 33,9%.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: