Europee: riaperti i seggi, si vota fino alle 23. Alle 12 affluenza al 25.1%

Sono stati riaperti alle 7 i seggi elettorali per l'election day: si vota per le europee, per circa 3.700 comuni e per il rinnovo del Consiglio regionale del Piemonte. Le urne si chiuderanno alle ore 23. L'affluenza registrata ieri alle 23 era pari al 14,64%. Sono oltre 51 milioni gli italiani chiamati alle urne per la scadenza europea, oltre 17 milioni per le amministrative e 3,6 per il voto in Piemonte. L'intera Europa è coinvolta dal turno elettorale, che riguarda in tutto 21 Paesi e oltre 400 milioni di elettori. Questa sera i primi risultati con gli exit poll a urne chiuse.

In Italia l'affluenza alle urne per le europee alle 12 è al 25,1%.