Eurovision 2023: sette città candidate per ospitarlo

Sono sette le città britanniche candidate per ospitare l'edizione 2023 di Eurovision dopo che il Regno Unito è subentrato nell'organizzazione dell'evento canoro in seguito a un accordo con l'Ucraina vincitrice nel 2022 ma costretta a rinunciare a causa della guerra in corso. Come ha annunciato la Bbc, delle venti città che inizialmente avevano espresso interesse per la competizione, ne sono state selezionate sei inglesi, quindi Birmingham, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle e Sheffield, e la scozzese Glasgow. Grande esclusa Londra oltre a Belfast nell'Irlanda del Nord. La decisione finale sulla sede della prossima edizione sarà annunciata in autunno. Il Regno Unito non ospita l'Eurovision dal 1998, quando l'evento si tenne a Birmingham.