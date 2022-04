MAR NERO Evacuato l'incrociatore "Moskva"; Ucraina: "Colpito da missili", Mosca parla di incendio

Nel cinquantesimo giorno di guerra, l'esercito russo continua a lanciare attacchi missilistici e bombe sulle infrastrutture militari e civili nelle regioni di Kharkiv, Donetsk e Zaporizhzhia. A Donetsk, nell'Ucraina orientale, le forze russe proseguono con gli attacchi nei distretti di Slavyansk, Popasna e Kurakhovo. Intanto il consigliere del capo dell'Ufficio del Presidente ucraino, Oleksiy Arestovych, citato dall'Agenzia Unian, ha annunciato che marine della 36ma brigata sono stati fatti prigionieri dall'esercito russo, "ma non si tratta di mille soldati ucraini, molti meno - ha detto riferendosi all'annuncio di Mosca di ieri secondo cui 1.026 militari ucraini si sono arresi ieri -. Mille è una bugia". "Una parte della 36ma Brigata Marine è stata fatta prigioniera nel tentativo di sfondare in battaglia e nel tentativo di raggiungere il reggimento Azov - ha detto Arestovych -. Una parte dei marines ci è riuscita, altri sono rimasti separati e hanno preso decisioni in base alla situazione". Alcuni di loro sono finiti sotto l'artiglieria, ci sono state perdite e prigionieri". Arestovich ha inoltre affermato che i marine che sono riusciti a sfondare lo sbarramento russo "sono pronti a combattere ulteriormente".

È poi giallo sull'incrociatore missilistico “Moskva”, "seriamente danneggiato" - ed evacuato - nel Mar Nero per l'esplosione delle munizioni che trasportava. "A seguito di un incendio - ha affermato il ministero della Difesa russo - le munizioni sono esplose sull'incrociatore missilistico Moskva. La nave è stata gravemente danneggiata". Il ministero della Difesa, tuttavia, non ha ancora confermato l'incidente sul suo sito ufficiale, né fornito ulteriori dettagli. Funzionari ucraini hanno invece affermato che una batteria dei loro missili anti-nave “Neptune”, nascosti a Odessa, avevano colpito con successo la “Moskva”. “Abbiamo conferme sul fatto che la nave russa sia stata colpita. Ora temiamo che il nemico prepari una risposta sulla città. C'è un'alta probabilità di attacchi missilistici nella nostra città e regione", ha dichiarato il portavoce dell'amministrazione della città di Odessa, Sergei Bratchuk.

