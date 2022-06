GERMANIA Ex nazista di 101 anni condannato a 5 anni di carcere Contribuì all'uccisione di 3.518 prigionieri in un campo di concentramento

Ieri, un ex nazista di 101 anni è stato condannato a 5 anni di prigione per aver favorito le esecuzioni nelle camere a gas naziste, contribuendo all'omicidio di 3.518 prigionieri nel campo di concentramento di Sachsenhausen tra il 1942 e il 1945. La sentenza è stata emessa al termine di un processo in un tribunale di Brandeburgo in Germania. Tra le accuse anche l'aver favorito la "fucilazione di prigionieri di guerra sovietici nel 1942" e l'omicidio di prigionieri "usando il gas Zyklon B". A oltre 70 anni dalla fine della Seconda Guerra mondiale la giustizia tedesca ha inflitto la pena a un ex guardiano di un campo di concentramento nazista. Si chiama Josef Schuetz, la persona più anziana finora accusata di complicità in crimini di guerra durante l'Olocausto.

