Expo 2020: anche San Marino nella raccolta “Children's Tales From Around the World”

Marino viene dal mare, molte centinaia di lune fa. Comincia così la storia scritta da Gian Luigi Berti ed illustrata da Dara Giardi che rappresenta San Marino in una ricchissima antologia di leggende e racconti tradizionali da tutto il mondo, realizzata da Expo per i bambini e pubblicata proprio in questi giorni di Natale.



“Children's Tales From Around the World”, sessantotto piccoli viaggi per altrettanti Paesi, con l'idea di celebrare le culture, la diversità e l'inclusione, seguendo il tema di Expo “Collegare le menti, creare il futuro”. “Marino e l’Orso” manda al mondo un messaggio di pace, raccontando la leggenda del patrono sammarinese che un giorno trovò il suo amato asinello divorato da un orso. Ma Marino, accarezzando la bestia feroce e offrendogli le proprie fragole, lo invita a prendere il posto dell'asino e l'orso, da violento divenne mansueto.



E a scoprire San Marino e la sua storia, in questi giorni intorno a Natale, durante i quali Expo ha superato gli 8 milioni di visitatori, sono stati di nuovo moltissimi turisti.



Nel servizio l'intervista a Letizia Cardelli, direttrice padiglione di San Marino





Elisabetta Norzi