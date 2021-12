Expo 2020 Dubai: al Padiglione delle buone intenzioni per concludere il 2021

Anche la gente comune può fare qualcosa di straordinario. È questo il senso di un padiglione molto particolare qui ad Expo Dubai, The Good Place, il luogo delle buone intenzioni, delle buone pratiche. Un piccolo spazio, e una bella visita, per concludere questo 2021, che mostra semplici progetti, provenienti da tutto il mondo, per migliorare la società, l'ambiente o le condizioni di vita nei Paesi in via di sviluppo.



Centoquaranta idee, a basso costo, per un futuro più sostenibile, selezionate tra 11.000 domande e finanziate da Expo per la loro realizzazione. E allora, dal Marocco, arriva l'idea di trasformare i rifiuti di plastica in mattoni per le costruzioni, o di come ricavare l'acqua dalla nebbia, per evitare alle donne degli aridi villaggi montani, di camminare ore ed ore per andare ai pozzi più vicini. È svedese, invece, un sistema di previsioni meteorologiche accuratissimo destinato ai Paesi africani, per aiutare gli agricoltori nella gestione delle coltivazione e dei raccolti.









Ancora, in Norvegia è stato messo a punto un metodo per rendere più fertile il deserto, utilizzando argilla liquida, dal Giappone arriva un'App con i percorsi accessibili, città per città, per chi usa la sedia a rotelle o ha mobilità limitata, mentre in Costa Rica si utilizza il bambù, una pianta facile da coltivare e che ricresce velocissima, per costruire pallet.



Tutti business positivi, chiamiamoli così, la cui priorità non è solamente il profitto, ma il bene della collettività. E prima di uscire dal Padiglione, regalando il proprio sorriso con un selfie, mettendo la propria faccia, si dona un euro per una giusta causa.

Elisabetta Norzi