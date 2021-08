Expo 2020 Dubai: al via la vendita dei biglietti, contagi in diminuzione del 25% La corrispondenza settimanale di Elisabetta Norzi

Mentre è cominciata la vendita online dei biglietti per Expo 2020 Dubai – si parte da 26 dollari per il pass giornaliero fino a 135 dollari per quello illimitato di sei mesi - l'Autorità per l'aviazione civile emiratina ha dichiarato che tutti i partecipanti e gli espositori saranno esenti dalle attuali restrizioni di viaggio anche se provenienti dai Paesi “rossi” come India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, verso i quali sono al momento sospesi i voli aerei in entrata e uscita.

In questi giorni i media locali stanno cominciando a svelare immagini e curiosità sui diversi padiglioni nazionali, ed è stato presentato il padiglione delle donne, primo nella storia di Expo, dedicato alla parità di genere e all'emancipazione femminile. Diviso in cinque piattaforme, ognuna incentrata su una storia diversa, avrà uno spazio per le discussioni e un fitto programma di eventi.

Intanto quasi il 70% dei cittadini degli Emirati sono stati vaccinati con due dosi ed è stato autorizzato il terzo richiamo per chi ha ricevuto il cinese Sinopharm. I casi, nonostante il diffondersi della variante Delta, a luglio sono diminuiti del 25% rispetto al mese precedente. Secondo l'Autorità nazionale per la gestione delle emergenze, il calo dei contagi conferma l'efficacia della strategia degli Emirati per frenare il Covid: regole strette, vaccini e coesistenza con il virus, senza chiusure e lockdown.

L'ultimo rapporto della società finanziaria Standard Chartered, sostiene che proprio l'alto tasso di vaccinazioni insieme all'avvicinarsi di Expo, abbiano consentito all'economia di riprendere slancio. Non solo, l'aumento della produzione di petrolio, con l'allentamento dei tagli dell'Opec, dovrebbe sostenere la crescita anche nella seconda metà dell'anno. E nonostante l'aumento della popolazione espatriata sia rallentata, non si è tuttavia ridotta come si temeva. Le politiche per attirare gli stranieri, dalla semplificazione dei visti fino alle agevolazioni alle imprese, sembrano funzionare. In ripresa, dunque, anche il mercato immobiliare: secondo il portale Property Finder, Dubai ha registrato oltre 27.300 transazioni durante la prima metà del 2021, il miglior risultato in termini di operazioni di vendita degli ultimi otto anni.

Elisabetta Norzi

