Expo 2020 Dubai: anche San Marino partecipa alla Global Golas Week

"Nel 2015 i leader mondiali si sono riuniti alle Nazioni Unite per adottare l'Agenda 2030. Progressi ne sono stati fatti negli anni, ma sono stati dolorosamente lenti e gravemente colpiti dalla pandemia. Abbiamo assistito a grandi battute d'arresto: la povertà e la fame stanno aumentando, il divario tra ricchi e poveri si allarga, la disuguaglianza di genere e l'emergenza climatica peggiorano. Expo è il luogo più adatto per rinnovare l'impegno e mantenere le promesse fatte". E' dalla piazza di Al Wasl che Amina Mohammed, vice segretaria generale delle Nazioni Unite, ha lanciato il suo messaggio, in apertura della Global Golas Week. Per la prima volta nella storia, l'appuntamento che riunisce i Paesi del mondo per confrontarsi sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, si è tenuta al di fuori dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di New York.

Diciassette gli obiettivi che, in questi giorni, ci vengono ricordati all'ingresso e per le strade di tutta Expo: porre fine alla fame e alla povertà, lottare contro le disuguaglianze, favorire lo sviluppo sociale ed economico, affrontare i cambiamenti climatici, costruire società pacifiche, i temi principali, che hanno validità universale, ovvero tutti i Paesi, grandi e piccoli che siano, devono fornire un contributo, in base alle proprie capacità. E per coinvolgere non solo capi di stato, ministri, politici ed attivisti, ma anche i cittadini, Expo ha organizzato diverse iniziative alle quali hanno partecipato anche i volontari del padiglione sammarinese.

Nel video le interviste a Amina Mohammed, Vice segretaria generale delle Nazioni Unite; Filippo Francini, Commissario generale ad Expo 2020 Dubai; Ilaria Brizi, Media manager