Expo 2020 Dubai: il 10 dicembre il Giorno Nazionale di San Marino

Ora c'è una data ufficiale da segnare sul calendario: sarà il 10 dicembre 2020 la giornata che Expo Dubai dedicherà interamente alla Repubblica di San Marino. La notizia è arrivata in occasione della missione a Dubai, che si concluderà domani, dell'ambasciatore di San Marino negli Emirati Arabi, Mauro Maiani, e del Commissario per Expo 2020, Antonio Kaulard. Una settimana ricca di novità e impegni. A cominciare dalla preparazione per la Sharjah Heritage Week, evento ponte proprio in vista del'Expo, alla quale San Marino è stata invitata in qualità di Paese ospite, dal 10 al 15 novembre prossimi. Come ci spiega l'Ambasciatore Maiani, il Titano dovrà presentare a Sharjah, emirato vicino a Dubai che sta investendo soprattutto su arte e cultura, la sua storia e le sue tradizioni.

Intanto il sito di Expo sta prendendo finalmente forma, cominciano infatti a vedersi le strutture dei padiglioni Mobilità e Sostenibilità e della grande Al Wasl Dome. A Dubai si è quindi tenuto un incontro tecnico dedicato ai cosiddetti Paesi assisti, come San Marino, che avranno il padiglione all'interno dei distretti tematici. Oltre al Giorno Nazionale del 10 dicembre, sono stati discussi tempi e modalità per l'allestimento e il Titano è stato selezionato tra i 35 Paesi che avranno un chiosco esterno, dove vendere prodotti di artigianato e gastronomici. E adesso si lavora per la prossima tappa: scegliere il tema espositivo, che San Marino dovrà presentare entro la fine dell'anno.

