Expo 2020 Dubai: il Giorno nazionale degli Emirati diventa la Giornata mondiale del futuro La corrispondenza di Elisabetta Norzi

La decisione è stata unanime, l’Unesco ha dichiarato il 2 dicembre, data che celebra la formazione degli Emirati Arabi, Giornata mondiale del futuro. Un invito, rivolto a tutti i Paesi, a pensare in avanti, ad esercitare la propria lungimiranza, ed immaginazione anche, per garantire uno sviluppo sostenibile alle generazioni future. Ad Expo oggi la festa ha veramente coinvolto tutto il mondo, in una giornata che segnerà un record di visitatori, grazie al biglietto di ingresso gratuito per questo compleanno speciale del Paese: ricorrono infatti anche i 50 anni degli Emirati, che si sono uniti e costituiti nel 1971. Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Ministro della Tolleranza, Commissario generale Expo 2020 Dubai: "E' un giorno speciale nella storia della nostra nazione. La nostra filosofia è che il buon vicinato sia la base di una vera stabilità. Il nostro presente globalizzato significa che siete tutti nostri vicini, mentre ci avviamo verso un altro mezzo secolo di cooperazione e collaborazione pacifica”.

Un Paese che, come racconta il padiglione emiratino, dalla sabbia del deserto è riuscito a svilupparsi guardando costantemente al domani. "Connecting minds, creating the future", non a caso, è il tema di questa esposizione universale, che ricorda la "visione" sulla quale hanno scommesso i fondatori del Paese, in un esperimento, spesso discusso e criticato in Occidente, che tuttavia continua a funzionare: attrarre persone da tutto il mondo, oggi appena il 20% dei 10 milioni di residenti è emiratino, per costruire la nazione e farla prosperare. Un altro degli aspetti, questo, descritto nel viaggio all'interno del padiglione: l'unione, di tutti i cittadini, per collaborare alla creazione di un futuro migliore. Stesso spirito, che ha animato la Giornata nazionale degli Emirati e questo primo World Future Day.



Nel servizio Virginia Rossi, volontaria padiglione San Marino Martina Pelliccioni, volontaria padiglione San Marino



