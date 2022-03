Expo 2020 Dubai: lo sport protagonista anche al padiglione di San Marino

Non è mai stato tanto allegro e chiassoso il padiglione del Titano: oggi, a visitarlo, i piccoli calciatori sammarinesi della Serravalle Football Academy e della Juvenes Dogana, che ieri hanno giocato un'amichevole con i bambini emiratini della Super Inspire Sport Academy.

A raccontarci come è andata, sono direttamente loro. Il calcio, e lo sport, come momento di confronto, scambio e unione tra culture differenti è stato al centro di questa esposizione universale, in tutti i sei mesi: non solo con una settimana tematica dedicata al Benessere e alla salute, ma con moltissimi eventi e star internazionali.

E al padiglione di San Marino, che per la Giornata nazionale ha ospitato anche la testimonianza di Alessandra Perilli e Gian Marco Berti, vincitori alle Olimpiadi di Tokyo 2021, in tanti sono entrati proprio perché conoscevano la nazionale di calcio.

Nel servizio le interviste ai visitatori, Pierangelo Manzaroli e Alessandro Bizzocchi, allenatori Serravalle Football Academy e Juvenes Dogana e Luca Canini, volontario padiglione San Marino



