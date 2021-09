Expo 2020 Dubai: meno cinque giorni alla ripartenza

Mancano cinque giorni all'inaugurazione di Expo 2020 Dubai e con qualche comprensibile timore, è il primo evento globale post Covid, le aspettative sono alte. I tre immensi cancelli, opera dell'architetto britannico Asif Khan, sono pronti ad aprirsi per accogliere simbolicamente tutto il mondo alla prima esposizione universale in Medio Oriente.



Il messaggio è forte, e acquista un valore particolare in questo momento storico: dopo il trauma della pandemia e per le guerre e la violenza che ancora caratterizzano questa zona del mondo. Tutti i partecipanti, dalle istituzioni ai semplici visitatori, sono chiamati ad unirsi e ripartire insieme. Pensare in modo diverso, con rinnovato ottimismo e collaborazione, è la sfida.

Oltre 60 eventi giornalieri, per ognuno dei 185 giorni dell'esposizione, perché i 191 Paesi presenti ad Expo possano mostrare il meglio delle proprie idee, materiali e immateriali: tecnologia, scienza, cultura, creatività e anche cucina, con 200 ristoranti, famosi chef e piatti da ogni angolo del mondo.

Dieci, invece, le settimane tematiche con dibattiti e confronti, che si svolgeranno durante i sei mesi di Expo. Si comincia subito con uno dei temi più attuali, Clima e Biodiversità, poi lo Spazio, gli Insediamenti Rurali e Urbani, la Tolleranza e l'inclusività, l’Educazione e la Conoscenza, il Viaggio e la Connettività, le Sfide Globali, la Salute, il Cibo e l'Agricoltura, l’Acqua.



Orientarsi tra gli oltre 4 chilometri quadrati del mega sito non sarà facile, ma è disponibile anche una App per programmare i propri percorsi, in base agli argomenti di interesse: dalla piazza centrale di Al Wasl, si snodano i tre distretti, a forma di petalo, corrispondenti ciascuno ad una delle tre aree tematiche di Expo, Opportunità, Mobilità e Sostenibilità. Qui si trovano i Padiglioni nazionali dei diversi Paesi e i “Thematic District Pavilion”, tra i quali San Marino, che ha il proprio spazio, insieme ad altri Paesi assistiti, nell’area Opportunità.



“This Is Our Time” la canzone ufficiale che accompagnerà l'esposizione, interpretata da Hussain Al Jassmi, uno dei più noti artisti degli Emirati e ambasciatore di Expo, insieme alla cantautrice libanese Mayssa Karaa. Il testo non puo' che ispirarsi a questa edizione di Expo, "Unire le Menti, Creare il Futuro".

Elisabetta Norzi

