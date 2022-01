Expo 2020 Dubai: record di vendite per i prodotti "Made in San Marino"

“Made in San Marino”. E' record di vendite al padiglione del Titano: i visitatori, che in questa domenica registreranno probabilmente un altro picco grazie al biglietto d'ingresso a soli 10 dirham, 2 euro, per festeggiare i 10milioni di persone entrate ad Expo, hanno apprezzato i prodotti dello shop, tanto che alcuni sono già sold out. I prodotti arrivano da aziende storiche del territorio, per valorizzare le realtà produttive sammarinesi. E per finire i francobolli dell’Ufficio Filatelico e Numismatico sammarinese.

Nel video le interviste a Sara Conti, responsabile vendite padiglione, Elena Francioni, Elena Masi e Edoardo Tentoni, volontari padiglione San Marino.