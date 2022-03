Expo 2020 Dubai: sala piena per i francobolli del Titano

Una tradizione filatelica tra le più antiche al mondo. È quella di San Marino che ha dedicato una serata, qui ad Expo, interamente ai francobolli. Un evento insolito per un'esposizione universale, di nicchia, che ha riscontrato invece un grandissimo interesse: collezionisti e diversi rappresentati dell'Associazione filatelica emiratina hanno riempito la vip lounge del padiglione.

In collegamento da San Marino, il Commissario generale di Expo Dubai, Filippo Francini, il responsabile di progetto del Museo del francobollo e della moneta, Roberto Ganganelli, e Letizia Lividini curatrice della Divisione filatelia e numismatica sammarinese. Insieme hanno ripercorso la storia delle monete e dei francobolli del Titano.

Le prime emissioni risalgono al diciannovesimo secolo: 1864 per le monete e 1877 per la prima serie postale. Poi l'epoca d'oro per la numismatica sammarinese, negli anni 50, fino alle edizioni speciali per le grandi manifestazioni internazionali, come Expo Shangai, Milano, Dubai, le giornate internazionali dell'Onu e gli eventi sportivi. Un'occasione non solo per fare conoscere la storia della Repubblica, dal 2008 Patrimonio dell'Umanità Unesco, ma anche per confrontarsi con la tradizione, molto più recente ma ben radicata, della filatelia negli Emirati.









“I francobolli emiratini- dichiara Omar Mohammad Ahmad Muallemi, Segretario Onorario dell'Associazione Numismatica degli Emirati Arabi - rappresentano i cammelli, il cibo e le abitazioni di un tempo, i vestiti tradizionali delle donne. Per Expo Dubai anche noi abbiamo emesso cinque francobolli dedicati, e ne stampiamo diversi per eventi e celebrazioni islamiche. I francobolli di San Marino sono davvero molto belli e antichi, voglio iniziare a collezionarli”.



Molte le sottoscrizioni raccolte per la newsletter dell'Ufficio Filatelico sammarinese e le domande su come acquistare e poter collezionare i francobolli.

“Quando ho letto che c'era questo evento speciale sui francobolli sono venuto qui apposta da Abu Dhabi” dichiara un collezionista di Cipro. “Conoscevo le monete di San Marino, - aggiunge - perché colleziono euro, ma non sapevo dei francobolli, ora comincerò a collezionarli tutti sicuramente. Per me è una grande opportunità anche per visitare San Marino e il Museo del francobollo”.

Elisabetta Norzi

Nel servizio l'intervista a Omar Mohammad Ahmad Muallemi, Segretario Onorario Associazione Numismatica degli Emirati Arabi