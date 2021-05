CORRISPONDENZA NORZI Expo 2020 Dubai: San Marino alla riunione finale dei Paesi partecipanti

Si è conclusa l'ultima riunione organizzativa dei 192 Paesi partecipanti ad Expo 2020 Dubai: 370 delegati, riuniti nell'avveniristico centro congressi di Expo, prima che l'esposizione universale apra le sue porte al pubblico il prossimo primo ottobre. Le diverse delegazioni, compresa quella di San Marino, hanno visitato i padiglioni per verificare l'avanzamento dei lavori e hanno ricevuto gli ultimi aggiornamenti sullo svolgimento della manifestazione.

Questa edizione di Expo post pandemia, come annunciato dagli organizzatori, sarà un ibrido, attrezzata cioè per permettere ai visitatori di partecipare non solo fisicamente, ma anche virtualmente, in linea con l'idea di allestimento del padiglione di San Marino.

Quanto all'affluenza, sia Reem Al Hashimy, direttrice generale di Expo 2020 Dubai, che il Dipartimento del Turismo di Dubai sono ottimisti: in 5 mesi e con la diffusione delle vaccinazioni in diverse parti nel mondo, prevedono di arrivare ai 25 milioni di visitatori annunciati prima che l'esposizione venisse posticipata a causa della pandemia.

Nel video in collegamento Mauro Maiani, Commissario generale Expo





Elisabetta Norzi

