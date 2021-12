PADIGLIONE Expo 2020 Dubai: tutto pronto per la Giornata di San Marino La corrispondenza settimanale di Elisabetta Norzi

Mancano cinque giorni alla Giornata nazionale di San Marino qui ad Expo Dubai, e tutto la staff del padiglione è impegnato negli ultimi preparativi. La delegazione, composta dai Capitani Reggenti, che presenteranno il Titano al mondo dalla piazza di Al Wasl, cuore di Expo, e dai Segretari di Stato per gli Affari Esteri, il Lavoro, il Turismo, le Finanze e la Cultura, atterrerà a Dubai mercoledì notte.

Questi ultimi giorni hanno visto anche un altro record di ingressi: 8600 visitatori al Padiglione di San Marino durante la Giornata nazionale degli Emirati Arabi, il 2 dicembre, per un totale di 78.000 visite dall'inizio dell'esposizione. Intanto, sono arrivati i 12 nuovi volontari sammarinesi, che a fine mese daranno il cambio ai ragazzi impegnati qui dal primo ottobre, e che in questi giorni stanno dando una mano per la Giornata del Titano di venerdì.

E proprio oggi, anche qui ad Expo, si è celebrata la giornata internazionale del volontariato, con diversi convegni e workshop: questa esposizione universale ne vede impegnati ben 30.000, ai quali si aggiungono quelli dei padiglioni dei 192 Paesi partecipanti.

Nel video le interviste a Ilaria Brizi (Media Manager padiglione San Marino) e a Luca Canini e Francesca Morri (volontari padiglione San Marino)

Elisabetta Norzi

