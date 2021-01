Expo Dubai: apre al pubblico il padiglione Terra

Expo Dubai apre al pubblico, almeno per un assaggio. Fino al 10 di aprile sarà possibile curiosare all'interno di Terra, il futuristico padiglione dedicato alla Sostenibilità. Una sorta di anteprima, che dà un'idea su come saranno organizzati i tre centri tematici, Sostenibilità, Mobilità e Opportunità, della prima esposizione universale organizzata in Medio Oriente. Terra offre un viaggio virtuale nel mondo naturale, inclusa una passeggiata interattiva tra foreste e oceani che, in tempo reale, mostra l'impatto dell'uomo sul pianeta.

E l'edificio stesso, firmato da Grimshaw Architects, è un esempio di progettazione completamente sostenibile: ha oltre 1000 pannelli fotovoltaici, montati su enormi "alberi energetici" che si muovono seguendo la luce del sole, ricicla l'acqua e sfrutta perfino la condensa. Il padiglione è ispirato all'albero di ghaf, tipico di questa zona del mondo, che richiede pochissima acqua per sopravvivere e ha la capacità di mantenere interi ecosistemi aridi. Gli organizzatori hanno assicurato che l'imponente costruzione non rimarrà una cattedrale nel deserto: diventerà infatti un centro di divulgazione scientifica. Così come l'80% degli edifici in costruzione, che continueranno a vivere dopo l'Expo, dando vita ad un intero nuovo quartiere della città.





"Siamo lieti di iniziare il 2021 con una nota così positiva - ha sottolineato Reem Al Hashimy, Direttrice Generale di Expo Dubai Bureau – con il benvenuto alla comunità degli Emirati al padiglione Terra, in un momento della nostra storia che non ha eguali in termini di impatto sull'umanità". Un benvenuto, però, ancora in piena pandemia. I casi nel paese sono in preoccupante aumento: hanno superato i 3500 al giorno con oltre il 2% di positivi sui tamponi, e a Dubai sono di nuovo state introdotte alcune restrizioni: la sospensione delle operazioni chirurgiche non urgenti, l'intrattenimento e gli spettacoli, i ristoranti devono aumentare a tre metri lo spazio tra un tavolo e l'altro, feste e matrimoni possono avere un massimo di 10 invitati. La città sta senza dubbio pagano l'apertura delle frontiere al turismo: solo nel weekend di Capodanno sono transitate dall'aeroporto oltre 70000 persone. Aumentano però anche i vaccini somministrati, che sono vicini ai 2 milioni e mezzo – è stato approvato nei giorni scorsi anche quello russo - in una corsa contro il tempo per cercare di fermare il virus, ma non l'economia.