DUBAI 2020 Expo. Per San Marino l'opportunità di consolidare relazioni ed esplorare nuovi mercati Come quelli del Sud America

Mostrarsi al mondo come destinazioni turistiche, con paesaggi mozzafiato, buon cibo e una cultura ricchissima, ma anche come mercati aperti ad investimenti stranieri in tutti i campi, soprattutto dopo la pandemia. In questi giorni sono i Paesi del Sud America i protagonisti di Expo 2020 Dubai: colpiti in modo particolarmente violento dal Covid, questa esposizione universale rappresenta per tutti un'occasione di ripartenza, per fare conoscere il loro potenziale da questa parte del mondo, e non solo. Expo è prima di tutto costruire relazioni, diplomatiche e commerciali, ha sottolineato il Presidente della Colombia, Iván Duque Márquez, in occasione della Giornata nazionale del Paese che si è svolta ieri, dichiarando di voler raggiungere un interscambio di un miliardo di dollari con gli Emirati Arabi entro il 2030.

Relazioni che anche San Marino sta consolidando, con un altro Paese sud americano, il Brasile, prima economia dell'America Latina. Il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, proprio in apertura di Expo, aveva incontrato il Ministro per il Turismo brasiliano, Gilson Machado, per avviare un accordo di cooperazione tra i Paesi: aumentare il flusso di viaggiatori tra le due nazioni, facilitare i viaggi e consentire sconti sull’acquisto di pacchetti. Accordo che potrebbe concretizzarsi già alla fine di questa settimana, quando il Segretario di Stato sammarinese sarà di nuovo a Dubai, e si celebrerà la giornata nazionale del Brasile, in programma il 15 novembre.

I diversi padiglioni, da quello peruviano, passando per l'Argentina, all'Uruguay, secondo produttore al mondo di energia pulita, alla Guyana, dove viene promosso il turismo sostenibile, e al Paraguay, dove i protagonisti sono le attrazioni paesaggistiche e l'arte, vogliono mostrare prima di tutto l'identità dei Paesi che rappresentano. Oggi, invece, qui nella piazza della Connessione, si festeggia il Venezuela, uno dei 17 paesi al mondo con la maggiore biodiversità: al centro, ancora una volta, l'arte, la musica, le risorse naturali e i molti volti di un popolo e di un Paese emergente, alla ricerca di investimenti e nuovi mercati.

