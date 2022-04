Faccia a faccia Macron-Le Pen, il duello decisivo in prima serata

Giornata di confronto tra Emmanuel Macron, presidente uscente e candidato di "La République En Marche" di centro e Marine Le Pen, la candidata del Rassemblement National di destra. I candidati alle elezioni presidenziali di Francia si affronteranno questa sera mercoledì 20 aprile per il tradizionale dibattito tra i due turni, un momento cruciale della campagna. L'appuntamento è fissato per le 21.00 e sarà trasmesso sui principali canali TV e radio francesi: TF1, France 2, LCI, franceinfo, CNews, BFMTV e LCP-Public Sénat.

A cinque anni di distanza da un primo confronto tra i due che era finito facilmente a favore di Macron, questo match di ritorno si presenta in un contesto diverso, Le Pen assicura di aver lavorato meglio su questo dibattito, quando sul set arriverà l'attuale Presidente della Repubblica con il peso dei risultati del suo mandato quinquennale. Inoltre, i sondaggi danno un risultato più vicino rispetto al 2017 tra i due contendenti. Il confronto diretto di oggi potrebbe ribaltare l'equilibrio in un modo o nell'altro e gli esiti si vedranno il 24 aprile, ultima giornata di votazioni per questa corsa.