TECNOLOGIA Facebook cambia nome e diventa Meta

"C'è un'altra cosa di cui voglio parlare con voi oggi". Con queste parole Mark Zuckerberg annuncia il cambio di nome di Facebook, che "da oggi è Meta". "Siamo all'inizio del prossimo capitolo di internet e del prossimo capitolo della nostra società", afferma Zuckerberg. Mentre le polemiche sulle rivelazioni dei Facebook Papers continuano, Zuckerberg annuncia Meta: un nuovo logo da cui sparisce la popolare 'F' blu. "Sarà un posto - spiega - dove la gente potrà interagire, lavorare e creare prodotti e contenuti in un nuovo ecosistema che potrebbe creare milioni di posti di lavoro per i creatori". Il cambio di nome ha fatto salire fino al +2,9% il titolo a Wall Street, poi ripiegato fino a +1,51 in chiusura.

